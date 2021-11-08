08 Kas 2021 - 13:51- Belediyeler

Kahramankazan zabıtasından yayalar için seferberlik

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Ankara Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri kaldırımlara park ederek yaya geçişini ve hareketliliğini engelleyen araçlara karşı savaşını sürdürüyor.
Kahramankazan zabıtasından yayalar için seferberlik mask
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Kahramankazan zabıtasından yayalar için seferberlik. Kahramankazan’da yaya hareketliliğini engelleyenlere geçit yok.Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri kaldırımlara park ederek yaya geçişini ve hareketliliğini engelleyen araçlara karşı savaşını sürdürüyor. Ekipler kaldırımlara ve yayaların geçişini engelleyen alanlara park edilen araçlara müdahale ederek, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetimlerinin yanı sıra yaya dostu uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Zabıta ekipleri kentin ana arterleri başta olmak üzere ilçe genelinde kaldırımlara park ederek yaya geçişini ve hareketliliğini engelleyen araçlara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Kaldırım ve yaya hareketliliğini engelleyen noktalara park eden araçlara müdahale eden ekipler yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor. Ekipler bu noktalara park eden araç sahiplerine de gerekli uyarıları yapıyor.

Önceliğimiz yayalar

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, cadde ve sokaklardaki yaya hareketliliğinin kentlerin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, ilçelerinde yaptıkları tüm uygulamalarda yayalara öncelik verdiklerini söyledi. Oğuz, “Vatandaşlarımızın rahatça yürümeleri ve hareket etmeleri için belediye olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaya dostu bir belediye olarak bu faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz” dedi.

 

08 Kas 2021 - 13:51 - Belediyeler

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