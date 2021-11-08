Amy Winhouse'un eşyaları 4 milyon dolara satıldı! Amy Winehouse Kimdir?

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Amy Winehouse'un 800'e yakın eşyası açık artırmada yaklaşık 4 milyon dolara (38,8 milyon lira) satıldı. Elde edilen gelir, bağımlılık sorunu olan gençlere yardım amacıyla kullanılacak.

27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz soul ve caz sanatçısı Amy Winehouse''un ölümünden bir ay önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da giydiği elbise tahmini fiyatın 16 katına satıldı. Winehouse'un son sahne performansında giydiği elbise, 243 bin dolara tekabül eden 2,5 milyon liraya alıcı buldu.

Açık artırmada elde edilen tüm gelir, ailesinin Winehouse'un ölümünün ardından uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları olan gençlere yardım etmek için kurduğu vakfa aktarılacağı kaydedildi.