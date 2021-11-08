Amy Winhouse'un eşyaları 4 milyon dolara satıldı! Amy Winehouse Kimdir?

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Amy Winehouse'un 800'e yakın eşyası açık artırmada yaklaşık 4 milyon dolara (38,8 milyon lira) satıldı. Elde edilen gelir, bağımlılık sorunu olan gençlere yardım amacıyla kullanılacak.
27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz soul ve caz sanatçısı Amy Winehouse''un ölümünden bir ay önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da giydiği elbise tahmini fiyatın 16 katına satıldı. Winehouse'un son sahne performansında giydiği elbise, 243 bin dolara tekabül eden 2,5 milyon liraya alıcı buldu.
Açık artırmada elde edilen tüm gelir, ailesinin Winehouse'un ölümünün ardından uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları olan gençlere yardım etmek için kurduğu vakfa aktarılacağı kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.