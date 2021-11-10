10 Kas 2021 - 21:13- Siyaset G: 10 Kas 2021 - 21:14

Ak Parti Ankara İl Gençlik Kollarına 3525 Yeni Genç Üye

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Ekim Ayında 3525 Genç Üye yaparak Türkiye 2’incisi oldu.AK Parti teşkilatlarının Türkiye geneli Ekim ayı yeni üye çalışmasında Ankara Gençlik Kolları yaptığı üye sayısıyla Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Ak Parti Ankara İl Gençlik Kollarına 3525 Yeni Genç Üye mask
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Ekim Ayında 3525 Genç Üye yaparak Türkiye 2’incisi oldu.AK Parti teşkilatlarının Türkiye geneli Ekim ayı yeni üye çalışmasında Ankara Gençlik Kolları yaptığı üye sayısıyla Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından sosyal medyadan sıralamaya giren ilçeler duyuruldu.Üye çalışmalarında gösterilen başarı için gençlik kolları teşkilat mensuplarına teşekkür eden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ; “ İl Yönetimimizden, İlçe Gençlik Kolları Yönetimlerimize, İlçe Gençlik Kolu Başkanlarımıza, Mahalle Başkanlarımıza ve Üniversite teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek, disiplinli ve özgüvenli bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz”
# Ak Parti Ankara İl Gençlik Kollar, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız

10 Kas 2021 - 21:13 - Siyaset

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