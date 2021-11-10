Ak Parti Ankara İl Gençlik Kollarına 3525 Yeni Genç Üye

Ekim Ayında 3525 Genç Üye yaparak Türkiye 2’incisi oldu.AK Parti teşkilatlarının Türkiye geneli Ekim ayı yeni üye çalışmasında Ankara Gençlik Kolları yaptığı üye sayısıyla Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından sosyal medyadan sıralamaya giren ilçeler duyuruldu.Üye çalışmalarında gösterilen başarı için gençlik kolları teşkilat mensuplarına teşekkür eden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ; “ İl Yönetimimizden, İlçe Gençlik Kolları Yönetimlerimize, İlçe Gençlik Kolu Başkanlarımıza, Mahalle Başkanlarımıza ve Üniversite teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek, disiplinli ve özgüvenli bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.