Brand week İstanbul Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Engin Akyürek ile coştu

İş ve markalar dünyasını yaratıcı endüstrilerle bir araya getiren, ilham veren projeleri dünyanın en ilham verici isimleriyle buluşturan Brand Week Istanbul “21. Yüzyılda İnsan Olmak” temasıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

“SAMİMİYET İNSANIN KENDİNİ KABUL ETMESİYLE BAŞLAR”

“21. Yüzyılda Yeniden Samimiyet” oturumunda Shell’in Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu, oyuncu ve yazar Engin Akyürek Brand Week Istanbul sahnesindeydi. Engin Akyürek; samimiyetin insanın kendini kabul etmesiyle başladığından; aile, arkadaşlar ve markalardan samimiyet beklentisinin sonradan bu yöne doğru evrildiğinden bahsetti.

“ROMANLAR URAZ’A BAYILIYORLAR”

Tarihçi Arzu Türkmen moderatörlüğünde “Üç Kuruş” dizisi oyuncuları Ekin Türkmen ve Uraz Kaygılaroğlu “İçimizdeki Irkçıyla Yüzleşmek” oturumunda ırkçılıkla ilgili tutumlardan ve ırkçılığa neden olan toplumsal normlardan bahsettiler. Uraz Kaygılaroğlu “Ötekileştirme aslında çok temelden bize öğretilen bir şey; sadece kilosundan, boyundan, fiziksel herhangi bir kusurundan ötürü insanları ötekileştirmeyi ilkokul sıralarında öğreniyoruz. Bu bakış açısının temelden değişmesi gerekli. Sorgulamaya başladığımızda her şey daha farklı olacak” dedi. Uraz Kaygılaroğlu ile hemfikir olan oyuncu Ekin Koç, birlikte rol aldıkları yeni dizilerinin Roman kültürüyle iç içe olmasıyla ilgili “Her gün Roman mahallesinde çekim yapıyoruz. Hepimizi içlerine aldılar. Artık onlardan biri gibiyiz. Özellikle Uraz’a bayılıyorlar” dedi.

“FİKİRLERİMİZ GELECEĞİN FİKİRLERİDİR”

Brand Week Istanbul’un onur konuğu olan Zülfü Livaneli “Kültür Köprüleri” başlıklı oturumla Brand Week Istanbul’un üçüncü gününün kapanışını gerçekleştirdi. Sahnede Yekta Kopan’ın kendisine eşlik ettiği usta yazar, besteci ve yönetmen Livaneli 10 Kasım kapsamında Atatürk’ün vizyonuna atıfta bulunan önemli öngörülerini katılımcılarla paylaştı. Kendi gençlik dönemlerine göre günümüzde Mustafa Kemal Atatürk’e halkın bağlılığının daha da arttığını gözlemlediğini ifade eden sanatçı; “Halk neye sahip çıkarsa onun köklerinin daha da sağlamlaştığını söylemek mümkün. Benim gençlik yıllarında da Atatürk sevgisi elbette vardı ancak bu derece köklü ve yerleşik değildi. Bunun mevcut sistemde dikte edilenle ters orantılı olduğunu söylemek de mümkün bu sebeple” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün vizyonunun ileriye dönük ve gelecekle paralel olduğu için yıkılmayacağından emin olduğunu da ifade eden usta isim; “Atatürk’ün bir lafı vardır; ‘Biz kesinlikle kazanacağız çünkü fikirlerimiz geleceğin fikirleridir’ der. Gerçekten de öyle; kadına, çocuğa, insana, sanata, kültüre ve bilime… yani kısacası insana dair her şeye insan odağıyla yaklaşan bir anlayışın kazanmaması mümkün müdür? Kendisi 600 küsur yıl kul olarak yaşamış bir toplumdan modern cumhuriyet insanı yaratmıştır” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda gençlere sanat ve kültür alanında destek olma hedefiyle Livaneli Vakfı’nı da kuran deneyimli isim; “Çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler ve orta vadede bir de Vakıf adına bir ödül verme hedefimiz bulunuyor. Tabii vakıf demek vakfetmekten gelir kelime kökeni olarak, son zamanlarda ülkemizde ne yazık ki kurulan vakıflar daha ziyade insanların duygularını sömürerek ticari bir hedefle varlıklarını devam ettiriyor. Elbette bizim vakfımız kelime anlamını karşılamak amacıyla kuruldu” ifadelerini kullandı.