Sertab Erener’in yeni şarkısı: “Kim Dur Diyecek?”

Sertab Erener’in yeni şarkısı, insanları ve gezegenimizi kurtarmak için acil eylem çağrısı yapıyor. “Kim Dur Diyecek?” adlı şarkıda, Sertab Erener ve UNDP el ele vererek, iklim değişikliği ile mücadele ve Küresel Amaçlar’a ulaşma çabalarının canlandırılmasını teşvik ediyor.

İstanbul, 12 Kasım 2021 – Eurovision birincisi ünlü şarkıcı Sertab Erener ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından bugün lanse edilen “Kim Dur Diyecek?” adlı yeni şarkı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele etmek, yoksulluğa son vermek, eşitliği desteklemek ve gezegenimizi korumak amacıyla herkesin güç birliği yapması için acil çağrı yapıyor. Glasgow’da toplanan İklim Zirvesi ile aynı dönemde yayınlanan yeni müzik klibinde, bilgisayarla yaratılan dinozor karakteri, “Yok Oluşu Seçme” mesajını veriyor. Bu mesaj, tüm dünyaya, çok geç olmadan karbon emisyonlarını sınırlama çağrısı yapan UNDP’nin yeni küresel kampanyasının bir parçasını oluşturuyor.

Yeni şarkıya başlıca dijital müzik platformlarından ulaşılabiliyor. Müzik klibi ise, kısa süre içinde UNDP Türkiye’nin YouTube kanalından izlenebilecek.

“Gezegeni kurtarmak için zamanımız azalıyor” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton şunları söyledi: “Bu bağlamda, Sertab Erener’in eylem çağrımıza ortak olarak, mesajımızı değişim talep etme gücüne sahip yeni ve daha büyük bir kitleye ulaştıracak, idealist sözleri ve harika müziği olan bir şarkıya dönüştürmesinden büyük gurur duyuyoruz.”

“İklim değişikliği ve küresel salgın, gezegenimizin sınırlarını zorluyor. Böyle durumlarda da en çok acıyı her zaman en yoksullar çekiyor” diyen Sertab Erener sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte bu nedenle, bir sanatçı ve bir kadın olarak, dünyayı herkes için adalet ve eşitlik içeren daha iyi bir yer yapmak amacıyla müziği kullanmak istedim.”

Türkiye’nin en ünlü pop müzik sanatçılarından biri olan Sertab Erener, “Every Way That I Can” adlı şarkısıyla, 2003 yılında Türkiye’ye Eurovision birinciliği kazandırmıştı. Uzun zamandır sosyal aktivist olan Erener, Türkiye’de kırsal bölgelerde eğitim kampanyalarını destekledi, lösemi hastası Iraklı çocuklara tedavi kampanyası yürüttü, 2004 yılında Hint Okyanusu tsunamisinde insani yardım çağrılarına öncülük etti. 2018 yılında yayınladığı “Bastırın Kızlar” adlı şarkısı, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sembolü haline geldi. Yakın dönemde de, Türkiye’de COVID-19 aşı kampanyasına destek verdi.

Yeni şarkının sözleri, 2015 yılında tüm BM üye devletleri tarafından kabul edilen 17 SKA’nın tümünü içeriyor. Her ne kadar ülkeler, 2030 yılına kadar SKA’ları gerçekleştirmeyi taahhüt etmiş olsalar da, ilerleme yavaş oldu ve bazı alanlarda da COVID-19 küresel salgını nedeniyle birtakım gerilemeler yaşandı. SKA’ların temel felsefesi olan “kimseyi geride bırakmamaya” uygun olarak, UNDP, ülkelerin taahhütlerini katlayarak artırmalarını ve bireylerin mücadeleye bizzat katılmalarını teşvik ediyor. Bu temaların hepsi yeni şarkının sözlerinde yer alıyor; nakaratında ise, sorumluluğun hepimize ait olduğunu söyleniyor.