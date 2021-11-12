12 Kas 2021 - 10:48- Belediyeler G: 12 Kas 2021 - 10:49

Türkiye'nin ilk çocuk müzesine Atatürk Köşesi

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Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini taşıyan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ne konumlandırılan Atatürk Köşesi ve Arkeoloji Alanı’nın açılış kurdelesini kesti.
Türkiye'nin ilk çocuk müzesine Atatürk Köşesi mask
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*Türkiye’nin ilk çocuk müzesine Atatürk Köşesi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini taşıyan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ne konumlandırılan Atatürk Köşesi ve Arkeoloji Alanı’nın açılış kurdelesini kesti.

Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen, açıldığı günden bu yana 4-12 yaş grubu 24 binden fazla öğrenciyi ağırlayan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde yeni açılan Atatürk Köşesi ve Arkeoloji Alanı ile etkinlik alanı sayısı 7’den 9’a çıktı.

Atatürk Köşesi ve Arkeoloji Alanı eğitime katkı sunacak

Müzeye yeni yapılan Atatürk Köşesi’nde, alana gelen çocukların Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her yönüyle tanımalarını sağlamak amacıyla yakın tarihimiz hakkında bilgiler verilecek. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nin minik sakinleri Atatürk Köşesi’nde; Gazi Mustafa Kemal'e ait fotoğrafları inceleyip, temsili eşyalar ve maketler sayesinde bilgi edinecek ve sinevizyon alanında Ulu Önder’in hayatından kesitleri izleme imkanı bulacak.

Ayrıca Arkeoloji Alanı ile çocuklar; arkeoloji nedir, arkeoloji bizler için ne anlam ifade eder, arkeoloji bize neleri öğretir, geçmiş ve geleceğimize nasıl ışık tutar gibi sorulara cevap bulacak. Çocuklar özel materyallerle hazırlanmış kum havuzunda ise kazı yaparak geçmişten günümüze arkeolojik kalıntıları öğrenecek.

Etkinlik Alanı sayısı 9’a çıkarıldı

Okul grupları tarafından rezervasyon ile gezilen, unutulmaya yüz tutmuş sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerlerin çocuklara anlatıldığı müzede çocukların okul eğitimlerini destekleyici çalışmalar ve etkinlikler yapılıyor.

Gün içinde 4 seans halinde eğitimlerin verildiği müzede çocuklar; 09.00, 10.45, 13.15, 15.00 saatlerinde Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Pinokyo ve Doğruluk, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik, Bilim Merkezi ve Planetaryum, Atatürk Köşesi ve Arkeoloji Alanı’nda kişisel gelişimleri için faydalı etkinliklere katılma fırsatını yakalayacak.

Çocuklarımızı geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz

Yenimahalle’de çocukların donanımlı ve çağın niteliklerine uygun şekilde gelişimi için birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımızın okul hayatında işlediği konularda yardımcı olması, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve hayal gücünün gelişimi için Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne konumlandırdığımız Evrensel Değerler Çocuk Müzesini daha da büyütüyoruz. Müzemiz yalnızca Ankara’nın değil tüm ülkenin çocuklarına bilimle büyüme fırsatı sunuyor. Çağımızın eğitim şartlarına uygun şekilde düzenlenen programlar ve eğitimler çocuklarımız gelişimine katkı sağlıyor” dedi.

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12 Kas 2021 - 10:48 - Belediyeler

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