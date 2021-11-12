Ankara İnşaat Sanatkarlar Odasından Hizmetle geçen 28 yıla teşekkür plaketi

Hizmetle geçen 28 yıla teşekkür plaketi. Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ali Hikmet Velioğlu, 28 yılın ardından emekli olan Oda Genel Sekreteri Şennur Navruz'a plaketle teşekkür etti.

Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ali Hikmet Velioğlu, Oda bünyesinde 28 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan Oda Genel Sekreteri Şennur Navruz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, alkışlar arasında plaket takdiminde bulundu.

Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası'nda yapılan plaket takdim törenine, Oda Başkanı Ali Hikmet Velioğlu ve oda yöneticilerinin yanı sıra ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan ve Ankara Camcılar Esnaf Odası Başkanı Ayhan Keser ile bazı odaların genel sekreterleri de katıldı.

Plaket takdiminin ardından kısa bir konuşma yapan Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ali Hikmet Velioğlu, "Genel Sekreterimiz Şennur Navruz ile 1993 yılından bugüne kadar birlikte baba kız gibi çalıştık. Kendisi sorumluluğunu bilen, çalışma ahlakına sahip, tam bir iş disiplini ile çalışarak yıllarca Odamıza hizmet etmiştir ve bundan dolayı da çok memnunum. İyi bir örnek teşkil ettiğini düşündüğüm Navruz'a bugüne kadar Odamıza vermiş olduğu emek ve değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Bundan sonraki hayatında başarılar ve sağlık diliyorum. Kendisi de isterse bundan sonra da aynı şekilde birlikte çalışmaya devam etmek arzusundayız." dedi.

Şennur Navruz da plaketle onurlandırıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "28 yılın ardından emekli olmam üzerine plaketle onurlandırılmam, doğru yolda olduğumu, bugüne kadar güzel işler yaptığımı ve sevildiğimi göstermesi açısından benim için çok önemli. Kendisinin de belirttiği gibi bugüne kadar baba kız ilişkisi içerisinde çok güzel bir uyum içerisinde çalıştığımız Oda Başkanım Sayın Ali Hikmet Velioğlu'na, beni her zaman destekleyen Başkan Vekilimiz Sayın İbrahim Aydın ve Oda yöneticilerimize, bugün burada beni yalnız bırakmayan ANKESOB Genel Sekreteri Sayın Mehmet Gündoğan ve Ankara Camcılar Odamızın Başkanı Sayın Ayhan Keser ile çeşitli odalarımızdan kıymetli genel sekreter arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada çalışma ortamım çok pozitif. Durum ve gelişen şartlar doğrultusunda ben de devam etmek isterim." ifadelerini kullandı

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER,

MURAT KOCAKÖK

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