Sincan Zabıtası balık tezgahlarını denetledi

Sincan Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü Pazar yerlerindeki balık tezgahlarını denetledi. Denetimlerde uygun görülmeyen balıklar tezgahtan kaldırıldı.
Sincan Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri pazarlarda balık satışı yapılan tezgahları mercek altına aldı. Ekiplerbalıkların tazeliği, ölçüsü ile halk sağlığı açısından uygunluğunun yanı sıra fiyat etiketlerini kontrol etti. Halk sağlığını etkileyecek olumsuzluklara meydan verilmemesi, genel hijyen kurallarına uyulması, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda tezgah sahipleri bilgilendirildi. Yapılan denetimlerde uygun görülmeyen balıklar tezgahtan kaldırıldı.
Sincan Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşın sağlığı için denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Zabıta ekipleri ilçede bulunan kafe, tatlıcı, unlu mamullerin imalathanelerini de denetledi. Denetimlerde hijyen kuralları, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılar yapılarak kurallara uymayan iş yerlerine gerekli işlemler uygulandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.