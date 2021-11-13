13 Kas 2021 - 09:43- Belediyeler G: 13 Kas 2021 - 09:44

Ankara Karapürçek'e 11 dönümlük park

ABONE OL Google News Sayfamız

Altındağ'da yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor. Altındağ Belediyesi, Altındağ'a 11 dönümlük yepyeni bir park daha kazandırıyor.
Ankara Karapürçek'e 11 dönümlük park mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Altındağ'da yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor. Altındağ Belediyesi, Altındağ'a 11 dönümlük yepyeni bir park daha kazandırıyor.

Altındağ'a bir park daha... Karapürçek Mahallesi'nde, 11 dönüm büyüklüğündeki alanda yapımına başlanan park, şimdiden mahalleye güneş gibi doğdu. Parkın yapımına hızla başladıklarını ifade eden Başkan Balcı “İnşallah aynı hızla bir an önce tamamlayacak, parkımızı mahalle sakinlerinin kullanımına sunacağız” dedi.

ÇOKÇA EĞLENCE, BOLCA YEŞİL ALAN

Bu parkın da Altındağ'daki diğer parklar gibi tam donanımlı, konforlu ve her yaştan mahalle sakinine hitap edecek bir park olacağını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Parkımızda koşu yolu, çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüme ve gezinti alanları ile oturma alanları olacak. Özellikle yaz akşamlarında, Altındağlıların ailesiyle hoşça vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği bir mekan tasarladık. Altındağlı çocukların huzuru ve konforu için de her şeyi düşündük. Rengarenk ve eğlenceli oyuncaklarla donatılmış çocuk oyun alanında, Altındağlı çocuklarımız neşe içinde koşup oynayacaklar” ifadelerini kullandı.

Parkın büyük bir kısmının yeşil alan olarak ayrıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Yemyeşil ve ferah bir görünüme kavuşan mahallemiz, daha da fazla değer kazanacak. Parkımız, hem mahallenin çehresini değiştirecek, hem de bölgenin havasını temizleyecek” dedi. Başkan Balcı, yeni parkın mahalle sakinleri başta olmak üzere, tüm Altındağlılara hayırlı olmasını temenni etti.

13 Kas 2021 - 09:43 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Altındağlı çocuklar tiyatroyla buluştu mask
Ankara'da Altındağlı çocuklar tiyatroyla buluştu
Türkiye'nin ilk çocuk müzesine Atatürk Köşesi mask
Türkiye'nin ilk çocuk müzesine Atatürk Köşesi
Şehitlerimizin Emanetleri Pursaklar’da mask
Şehitlerimizin Emanetleri Pursaklar’da
Sincan Zabıtası balık tezgahlarını denetledi mask
Sincan Zabıtası balık tezgahlarını denetledi
Üreğil Millet Bahçesi’ne ziyaretçi akını mask
Üreğil Millet Bahçesi’ne ziyaretçi akını
Başkan Köse can suyunu öğrencilerle verdi mask
Başkan Köse can suyunu öğrencilerle verdi
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status