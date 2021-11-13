13 Kas 2021 - 09:46- Belediyeler G: 13 Kas 2021 - 09:47

Çankaya Belediyesi'den Aile İçi Şiddetle Başa çıkma semineri

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Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, 'Aile içi Şiddetle Başa Çıkma' semineri düzenledi.
Çankaya Belediyesi'den Aile İçi Şiddetle Başa çıkma semineri mask
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Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, 'Aile içi Şiddetle Başa Çıkma' semineri düzenledi. Türkiye'nin ilk "Mor Bayraklı" yerel yönetimi Çankaya Belediyesi, kadına yönelik ve aile içi şiddetin giderek arttığı günümüzde, 'Aile içi Şiddetle Başa Çıkma' semineri düzenledi.

Psikolog Nalan Özçelebi'nin sunumuyla Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde kadınların ve çocukların, haklarının farkına varması ve şiddete uğramaları halinde neler yapabileceği aktarıldı. Nelerin şiddet kapsamında tanımlanabileceğini anlatan Çelebi, fiziksel şiddetin yanı sıra, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet hakkında da bilgi verdi.

Kadına yönelik aile içi şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Nalan Çelebi, kadınların Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin yanı sıra (0312 458 89 00/ 1154) Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Kurumları,

Ankara Barosu Gelincik Hattı (0312 444 23 06), Kadın Dayanışma Vakfı'ndan (0312 430 40 05) yardım alabileceğini belirtti. Tanık olunan şiddet hakkında da sözlü veya yazılı şikayette bulunulması gerektiğini ifade eden Çelebi, çocuklara yönelik şiddetin de önemli bir konu olduğunu vurguladı. Çocuklar üzerinde şiddete başvurmadan disiplin sağlanabileceğini vurgulayan Psikolog Nalan Çelebi, çocuklarla empati kurarak, olaylara çocuğun gözünden bakmanın önemini anlattı. 

13 Kas 2021 - 09:46 - Belediyeler

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