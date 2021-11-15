Potanın Perileri İzmit'te kazandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İzmit’te ağırladığı Polonya’yı 52-41 mağlup etti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu’nda mücadele eden ve deplasmandaki ilk maçında Slovenya’ya karşı 78-62 galip gelen A Kadın Milli Takım, İzmit’te konuk ettiği Polonya’yı da 52-41’lik skorla geçmesini bildi.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki müsabakayı çok sayıda vatandaşın yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa da takip etti.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet galibiyetin ardından soyunma odasına inerek potanın perilerini tebrik etti. Başkan Hürriyet, İzmit Kadın Basketbol Takımı’nın da Süper Ligde mücadele ettiğini belirterek A Kadın Milli Takımına 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde başarılar diledi.