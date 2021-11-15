15 Kas 2021 - 07:54- Spor G: 15 Kas 2021 - 07:55

Fenerbahçe HDI Bursa Büyükşehir'i devirdi

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe HDI Bursa Büyükşehir'i devirdi mask
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-1 mağlup oldu.

Ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet alarak haftaya 6. sırada giren Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takım, oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alarak haftaya 3. sırada başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta ile Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk setini 25-21 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ikinci seti 25-12 kaybetti. Üçüncü sette de evsahibi ekibin 25-19’luk üstünlüğüne engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, dördüncü seti ise 25-14 kaybetti ve maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 15.00’te Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Halkbank ile karşılaşacak.

15 Kas 2021 - 07:54 - Spor

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