Fenerbahçe HDI Bursa Büyükşehir'i devirdi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-1 mağlup oldu.

Ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet alarak haftaya 6. sırada giren Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takım, oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alarak haftaya 3. sırada başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta ile Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk setini 25-21 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ikinci seti 25-12 kaybetti. Üçüncü sette de evsahibi ekibin 25-19’luk üstünlüğüne engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, dördüncü seti ise 25-14 kaybetti ve maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 15.00’te Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Halkbank ile karşılaşacak.