Fenerbahçe HDI Bursa Büyükşehir'i devirdi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-1 mağlup oldu.
Ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet alarak haftaya 6. sırada giren Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takım, oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alarak haftaya 3. sırada başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta ile Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk setini 25-21 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ikinci seti 25-12 kaybetti. Üçüncü sette de evsahibi ekibin 25-19’luk üstünlüğüne engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, dördüncü seti ise 25-14 kaybetti ve maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 15.00’te Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Halkbank ile karşılaşacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.