Gülben Ergen'in yeni imajı görenleri büyüledi

Bakırköy'de bir mekanda sahne alan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülben Ergen, saçlarında yaptığı yeni imajı ile görenleri büyüledi.

Son hızıyla konserlerine devam eden Gülben Ergen, son olarak Bakırköy'de bir mekanda hayranlarıyla bir araya geldi.

Yeni saç stili ve giyim tarzıyla dikkatleri üzerine geçen ve görenlerden tam not alan Gülben Ergen, dev orkestrası ile birlikte dünden bugüne en beğenilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.