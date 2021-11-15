Avrupa Şampiyonu Ahmet Rasim Pala'dan Başkan Ertuğrul Çetin'e Ziyaret. Avrupa Karma Dövüş Sanatları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahmet Rasim Pala, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.
Başkan Ertuğrul Çetin, Ukrayna'nın Kiev şehrinde yapılan Avrupa Karma Dövüş Sanatları (MMA) Şampiyonasında altın madalya ile dönen milli sporcu Ahmet Rasim Pala ve Türkiye MMA Federasyon As Başkanı Serdar Gökkaya'yı makamında ağırladı.
Avrupa Şampiyonu Ahmet Rasim Pala Ukrayna'daki şampiyona hakkında Başkan Ertuğrul Çetin'e bilgiler verirken, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olduğundan dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Başkan Ertuğrul Çetin’den Avrupa Şampiyonuna Tebrik
Spora ve sporculara her türlü desteği verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ukrayna'nın Kiev şehrinde yapılan Avrupa Karma Dövüş Sanatları (MMA) Şampiyonasında altın madalya ile dönen milli sporcumuz Ahmet Rasim Pala ve As Başkan Serdar Gökkaya'ya nazik ziyaretleri için teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.