15 Kas 2021 - 11:17- Belediyeler G: 15 Kas 2021 - 11:18

Pursaklar'da Çocuklar Tiyatroyu Çok Sevdi

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Ankara Pursaklar'da Çocuklar Tiyatroyu Çok Sevdi.Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sergilenen "Yusuf Diye" tiyatro oyunu çocuklarla buluştu.
Pursaklar'da Çocuklar Tiyatroyu Çok Sevdi mask
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Pursaklar'da Çocuklar Tiyatroyu Çok Sevdi.Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sergilenen "Yusuf Diye" tiyatro oyunu çocuklarla buluştu.

Bir haftalık ara tatilinin başlamasının ardından kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu, Ankara’nın en büyüğü olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sergilenen "Yusuf Diye" adlı tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Devlet tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisi ile buluşan Yusuf Diye oyununa yoğun ilgi gösteren çocukların büyük beğenisini kazanırken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve belediye başkan yardımcıları yalnız bırakmadı.

Ara tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmek amacıyla tiyatroya koşan çocuklar, Başkan Ertuğrul Çetin'e yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

 "Çocuklarımız çok eğlendi"

Pursaklar'ın kültür ve sanatın yeni merkezi olma konusunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizde hafta sonu Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahnelenen oyunu çocuklarımızla birlikte izleyerek onların heyecanına ortak olduk. Çocuklarımız çok eğlendi. 7'den 70'e hitap eden tiyatro gösterilerine olan ilginin her geçen gün artarak çoğaldığını görmek bizleri çok memnun ediyor. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek" dedi.

15 Kas 2021 - 11:17 - Belediyeler

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