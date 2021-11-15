Ankara Büyükşehir geleceğin Şampiyonlarını yetiştiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. Başkent’te yaşayan dezavantajlı ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen “Ankara’da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu” projesi kapsamında ücretsiz eğitimler başladı. ASKİ Spor Kulübü, 7-14 yaş aralığındaki çocukları 7 farklı branşta ulusal ve uluslararası müsabakalara uzman antrenörler eşliğinde hazırlıyor. Kulüp, ailelerden gelen yoğun talep nedeniyle kayıt başvuruları almaya devam ediyor.

Başkent’te sporu ve sporcuyu destekleyen projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de “Ankara’da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu” projesini hayata geçirdi.

ASKİ Spor Kulübü, proje kapsamında 7-14 yaş aralığında Başkent’te ikamet eden ve öncelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarını spora teşvik etmek ve sporu sevdirmek amacıyla ücretsiz eğitimleri başlattı.

BİN 200’DEN FAZLA AİLE ÇOCUKLARINI KAYIT YAPTIRDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 11 Eylül 2021’de açıklanan projeye Başkentli aileler yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar bin 200’den fazla ailenin çocuklarını kayıt yaptırdığı spor eğitimleri, 7 farklı branşta uzman antrenör ve eğitmenler tarafından veriliyor. Spor yapmaya uygun ve sağlık raporu alan çocuklar; güreş, jimnastik, tekvando, badminton, boks, halter ve yüzme dallarında geleceğin şampiyonları olarak hazırlanıyor.

GÜREŞ BRANŞINA REKOR BAŞVURU

ASKİ Spor Kulübü’nün en çok başarı sağladığı spor branşlarından biri olan güreşe 500 öğrenci katılırken 7 branştaki eğitimler; Rıza Kayaalp & Taha Akgül Spor Kompleksi, Sincan Gençlik Spor Salonu, Ulus Yaşar Doğu Spor Salonu, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu, Keçiören 23 Nisan Ortaokulu ile Kızılcahamam Gençlik Spor Salonu’nda veriliyor.

Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için bu projeyi başlattıklarını belirten ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, Başkentli tüm çocukları spor yapmaya teşvik etmeyi hedeflediklerini anlattı:

“Yeni Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’ler yetiştirmek için projemizi başlattık. Şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarından belirlediklerimizi topluma kazandırarak ahlaklı sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Burada spor eğitimlerinin yanı sıra kültür ve sosyal etkinlikler de düzenleyeceğiz. Bizlere her zaman destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan’a teşekkür ediyorum.”