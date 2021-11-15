Ankaralı kadınlar müzeyi ziyaret etti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından organize edilen programda Ankara'nın ilçelerinden gelen kadınları Etimesgut'ta ağırladı. Ankaralı kadınlara Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı gezdirerek müze hakkında bilgi veren Demirel müzenin Türkiye'de ve dünyada başka örneğinin olmadığını söyledi.
Müzenin bir eğitim yuvası olduğunu kaydeden Demirel, "Şanlı tarihimizi yaşayarak, görerek, hissederek daha yakından tanımak isteyenler için bu müzemiz büyük bir fırsattır" dedi.
Kadınlara "Sadakati yalnızca bu vatana, bu millete ve bayrağa sadık evlatlar yetiştirmeleri" çağrısında bulunan Demirel, "Vatanına milletine bayrağına bağlı, Türk İslam değerlerine sahip çıkan, bu değerlerle yaşayan bir nesil için buna çok ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.
Müzenin hedef doğrultusunda hayata geçirildiğini aktaran Demirel, müzeyi herkesin ziyaret etmesi gerektiğinin de altını çizdi.
Ziyarette Ankaralı kadınlar ellerinde Türk Bayraklarıyla müzede bol bol hatıra fotoğrafı çektirler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.