15 Kas 2021 - 20:43- Belediyeler

Ankara Sincan belediyesinden çocuk parklarına bakım

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Sincan’da bulunan çocuk oyun alanları bakımdan geçiyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan parklarda çocuk oyun grupları ile kauçuk zeminlerin bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor, parklar çocuklar için hazırlanıyor.

Ankara Sincan belediyesinden çocuk parklarına bakım mask
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Sincan’da bulunan çocuk oyun alanları bakımdan geçiyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan parklarda çocuk oyun grupları ile kauçuk zeminlerin bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor, parklar çocuklar için hazırlanıyor. 

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre düzenleme çalışmalarına devam ederken bir yandan da parklardaki bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.  İlçe genelinde bulunan çocuk oyun parklarında bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanlarındaki kauçuk zeminlerin bakımı yapılıyor.

Ayrıca ekipler parklarda eskiyen, yıpranan, kırılan çocuk oyun gruplarında da onarma ve yenileme çalışması yürütüyor.  Oyun gruplarında bulunan kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşuyor.

15 Kas 2021 - 20:43 - Belediyeler

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