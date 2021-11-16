Azeri Şarkıcı Günel Sesi ve Dansıyla Mest Etti. Etiler'in popüler eğlence mekanında önceki akşam Azeri şarkıcı Günel Zeynelova sahne aldı. Performansına "Adı Yok" şarkısı ile başlayan Günel Zeynelova, sahne performansı ve repertuarı ile hayranlarına yine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Zaman zaman konuklarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, "Hepiniz hoşgeldiniz" dedikten sonra Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısıyla geceye devam etti.
Siyah pullu elbisesiyle göz kamaştıran, sahnede bir an olsun yerinde durmayan Günel, sesiyle olduğu kadar danslarıyla da kendisini dinleyenleri mest etti. Azeri şarkıcı Günel Zeynelova, iki saat kaldığı uluOrta sahnesini "Değmeyin Keyfime" şarkısı ile bitirdikten sonra alkışlar eşliğinde sahneden indi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.