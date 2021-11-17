Kılıçdaroğlu, Yavaş ve Yaşar'la Ankara Hali'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte sabahın erken saatlerinde Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaptı. Hal esnafının dertlerini dinleyen heyet, artan meyve sebze fiyatlarını yerinde inceledi.

Kılıçdaroğlu ile esnaf arasında 'kırmızı halı' diyaloğu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile esnaf arasındaki "kırmızı halımız yok, montuma basıp geçin" şeklindeki diyalog dikkat çeken anlara neden oldu. Kılıçdaroğlu, ısrarla "basmayacağım" diyerek montun üzerine basmadan geçti.

Başkan Yaşar Ejder meyvesini tattı

Toptancı hal esnafından yoğun ilgi gören heyete, tanesi 16 liradan satılan ejder meyvesi de ikram edildi. Kılıçdaroğlu ikram edilen ejder meyvesini yemezken Başkan Fethi Yaşar Ejder meyvesinin tadına baktı. Yaşar, “Adını son yıllarda sıkça duyduğumuz ejder meyvesini ben de bugün ilk defa tattım. Alım gücünün her geçen gün düştüğü ülkemizde vatandaşımız evine ekmek götüremezken tanesi 16 liraya bu meyveyi yemek hak yemektir, vatandaşa hakarettir. İnşallah aydınlık günler yakın” diye konuştu.

Esnafın “Geçinemiyoruz, fiyatlar her gün katlanıyor” diyerek dert yandığı ziyarette Kılıçdaroğlu ise ‘Helalleşeceğiz, yaraları saracağız’ dedi. Heyet ziyaretin ardından esnafla kahvaltı etti.