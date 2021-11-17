Gülşen ve Hakan Altun Konserleri Ankara’da

Gülşen ve Hakan Altun Konserleri Jolly Joker Ankara’da.‘Sana Göre’ müziğin adresi Jolly Joker, ‘Moduna Göre’ konserleriyle, Ankara’da da müziğin ritmini tutmaya devam ediyor. Jolly Joker Ankara, bu hafta sonunda Gülşen ve Hakan Altun’u sevenleriyle buluşturuyor.
“SANA GÖRE” KONSER ÖZLEDİĞİN SAHNEDE!
Müziğe doyacağınız Jolly Joker Ankara 19 Kasım Cuma Hakan Altun, 20 Kasım Cumartesi Gülşen’i ağırlayacak.
FARKLI TÜRLERİ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR
2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen yıllar içinde 10 şehirde 12 mekanla büyük bir aileye dönüştü. Farklı türlerin sevilen isimlerini sahnesinde ağırlayarak canlı konser deneyimini misafirlerine üst düzeyde yaşattı.
‘Sana Göre’ olan müziği bilen, ‘Moduna Göre’ olan müziğe programlarında yer veren Jolly Joker, sahnesini müzikal çeşitliliğe açarak bu alandaki öncü kimliğini de koruyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.