Ankara Altındağ belediyesi’ne gençlik ödülü

Altındağ Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen festivalde ödüle layık görüldü. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Altındağ’a büyük ödül... Altındağ Belediyesi, yürüttüğü gençlik çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi. Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Tam Bana Göre Festival” kapsamında gerçekleştirilen ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende, Yerel Yönetimler proje yarışmasına katılan belediyelere kültür, sanat, yayıncılık, eğitim ve spor faaliyetleri alanlarında ödüller verildi. Altındağ Belediyesi ise gençlik alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, ödül almaya hak kazandı. Başkan Balcı “Gençlik çalışmaları ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı... Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
HİZMETLER ÖDÜLLE TAÇLANDI
Altındağ’da kültür, sanat ve eğitim alanında gençlere yönelik hizmetlere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Asım Balcı, “Her fırsatta geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi destekliyor ve gençlik politikalarımızı bu yönde çiziyoruz. Altındağ, Ankara ve Türkiye, gençlerimizin ellerinde yükselecek inşallah... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, millet ve ülke sevdalısı bir gençlik yetişiyor.'' ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.