18 Kas 2021 - 08:54- Belediyeler G: 18 Kas 2021 - 08:55

Altındağ standına büyük ilgi

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Ankara Altındağ Belediyesi “Tam bana göre” festivalinin yıldızı oldu. Altındağ Belediyesi’nin standını görenler “Tam bana göre...” dedi.
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Altındağ Belediyesi “Tam bana göre” festivalinin yıldızı oldu. Altındağ Belediyesi’nin standını görenler “Tam bana göre...” dedi.

Altındağ standına büyük ilgi... AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali “Tam Bana Göre Festival” devam ediyor. Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen festivale, Türkiye’nin dört bir yanından gençler akın etti. Altındağ Belediyesi de festivalde yerini aldı. Altındağ Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmet ve projelerini tanıttığı stand, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

MUTLU OLDUK

Sıfır atık ile ilgili eğitici ve öğretici oyun oynanabilen “Sıfır Atık Sanal Gerçeklik Simülasyonu”, “Hızlı Belediyecilik” temalı Formula-1 simülasyon aracı ve Altındağ Belediyesi’nin hizmet ve projelerinin tanıtıldığı dev görsel ekrana ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Millet ve ülke sevdalısı gençler yetiştirmek için hizmet ve projelere devam edeceklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Festivalde gördüğümüz ilgi bizi çok mutlu etti. Gençlerin ne istediği, nelerden etkilendiği, nasıl düşündüğüne ilişkin birçok soruya cevap arıyor ve buna göre fikir ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yolda azimle yürümeye devam edeceğiz.” dedi. Festival, 21 Kasım’a kadar devam edecek.
# Tam bana göre

18 Kas 2021 - 08:54 - Belediyeler

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