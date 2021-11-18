18 Kas 2021 - 13:08- Dizi Fragmanları G: 18 Kas 2021 - 13:09

Elkızı 5. Bölüm yeni bölüm ne zaman? Elkızı 5. Bölüm bugün var mı, ne zaman?

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Elkızı 5. bölüm basın özeti ve görselleri yayınlandı. Elkızı 5. bölümüyle 20 kasım cumartesi saat 20.00’de fox’ta!
Elkızı 5. Bölüm yeni bölüm ne zaman? Elkızı 5. Bölüm bugün var mı, ne zaman? mask
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Yalanlar içinde çırpınan Harun ve Nermin’i daha büyük bir tehlike bekliyordur. Hiçbir sırrın sonsuza dek saklı kalamayacağını unutan Nermin, kendisini bir başka yalanın içinde bulur ancak bu defa çok tehlikeli bir oyunun içine girmiştir.

Harun’a inanıp inanmama arasında kalan Ezo, kendisine söylenen asıl büyük yalanla yüzleşir. Şimdi hesap sorma zamanıdır. Hem Harun’a hem de Nermin’e. Cavidan ise en büyük destekçisidir Ezo’nun. Bir aile gibi hareket edecekler ve Bozdağlı’nın gücünü göstereceklerdir.

Kaza sonrası araları düzelen Ezo ve Ali’nin yakınlığı Ali’ye yeniden umut verir. Bunca yıllık suskunluğuna artık son verecektir fakat kapıda bekleyen bir başka düşman her şeyi alt üst eder. Ezo’nun özgürlüğü kadar hayatı da tehlikededir artık.

ELKIZI 5. BÖLÜMÜYLE 20 KASIM CUMARTESİ SAAT 20.00’DE FOX’TA!
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18 Kas 2021 - 13:08 - Dizi Fragmanları

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