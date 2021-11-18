Memet Özer ile Mutfakta'nın Konuğu Çağla Şıkel!

“Memet Özer ile Mutfakta” programının sunucusu, başarılı şef Memet Özer, Türk ve Dünya mutfağından birbirinden lezzetli tarifleriyle ünlü konuklarını bu sezon da mutfağında ağırlamaya hazırlanıyor.
ÖZER, KONUKLARA ÖZEL YEMEKLER PİŞİRİYOR!
Kolayca ulaşılabilen malzemeleri basit dokunuşlarla eşsiz tatlara dönüştüren Memet Özer, programın yeni sezonunda da konuklarının yanlarında getirdikleri en sevdikleri yiyeceklerle sürpriz tarifler hazırlayacak, konuklarını daha önce hiç tatmadıkları yemeklerle şaşırtmaya devam edecek.
YENİ SEZONUN İLK KONUĞU ÇAĞLA ŞIKEL!
“Memet Özer ile Mutfakta” programının 20 Kasım Cumartesi günü konuğu ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel olacak. Lezzetli tarifler, keyifli sohbetler ve harika konuklarla “Memet Özer ile Mutfakta”, 20 Kasım Cumartesi itibarıyla her cumartesi saat 11.15’te FOX’ta.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.