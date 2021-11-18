Memet Özer ile Mutfakta'nın Konuğu Çağla Şıkel!

“Memet Özer ile Mutfakta” programının sunucusu, başarılı şef Memet Özer, Türk ve Dünya mutfağından birbirinden lezzetli tarifleriyle ünlü konuklarını bu sezon da mutfağında ağırlamaya hazırlanıyor.

ÖZER, KONUKLARA ÖZEL YEMEKLER PİŞİRİYOR!

Kolayca ulaşılabilen malzemeleri basit dokunuşlarla eşsiz tatlara dönüştüren Memet Özer, programın yeni sezonunda da konuklarının yanlarında getirdikleri en sevdikleri yiyeceklerle sürpriz tarifler hazırlayacak, konuklarını daha önce hiç tatmadıkları yemeklerle şaşırtmaya devam edecek.

YENİ SEZONUN İLK KONUĞU ÇAĞLA ŞIKEL!

“Memet Özer ile Mutfakta” programının 20 Kasım Cumartesi günü konuğu ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel olacak. Lezzetli tarifler, keyifli sohbetler ve harika konuklarla “Memet Özer ile Mutfakta”, 20 Kasım Cumartesi itibarıyla her cumartesi saat 11.15’te FOX’ta.