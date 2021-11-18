18 Kas 2021 - 13:50- Belediyeler G: 18 Kas 2021 - 13:51

‘Tam sana göre’ Keçiören

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Tam Bana Göre Festival’de Türkiye’nin birçok noktasından il, ilçe ve belde belediyeleri boy gösteriyor. Keçiören Belediyesi de Başkent Millet Bahçesi’ndeki festival alanına kurduğu stant ve oyun ekipmanlarıyla genç yaşlı her kesimin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
‘Tam sana göre’ Keçiören mask
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği ve Keçiören Belediyesinin birbirinden eğlenceli stant ve oyun alanlarıyla katılım sağladığı Tam Bana Göre Festival’de Türkiye’nin birçok noktasından il, ilçe ve belde belediyeleri boy gösteriyor. Keçiören Belediyesi de Başkent Millet Bahçesi’ndeki festival alanına kurduğu stant ve oyun ekipmanlarıyla genç yaşlı her kesimin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kurabiye oyunu, teleskop, mini futbol sahası, survivor alanı, pedallı slot car, şişme dart, şans çarkı, yarış simülasyonu, robotik kodlama ve Keçikoop stantlarıyla yoğun ilgi gören Keçiören Belediyesi yediden yetmişe her yaş grubundan vatandaşa da yarışma fırsatı sunuyor. Yarışta başarı gösterenlere hediye kuponları verilirken, son aşamada ise hediye kuponu ile oyun alanındaki şans çarkını çeviren yarışmacılar birbirinden renkli hediyelerin sahibi oluyor.

“ADINDAN SÖZ ETTİREN BELEDİYE”

Belediyeye ait stant ve oyun alanlarının yoğun ilgi gördüğünü ve yarışmalar sırasında uzun kuyrukların oluştuğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gençlerimize yönelik düzenlediğimiz oyun ve yarışmalarla festival alanın ‘adından söz ettiren belediyesi’ olmuş durumdayız. Şehrimizin tanıtımı adına yaptığımız bu çalışmamızda emek veren tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli hediyelerin sahibi olmak isteyen gençlerimiz standımızı ziyaret ederek yarışma heyecanına ortak olabilirler.” dedi.​

18 Kas 2021 - 13:50 - Belediyeler

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