Kahve içmeden daha zinde uyanmanın 5 formülü

Kafein alımı şart değil.. Yaşam standartlarınızı yükseltin.. Günümüzde artan kafein tüketiminin temel sebebi zinde hissederek enerji ihtiyacını karşılamak. Ancak kafein tüketmeden de zinde olmak mümkün. Diyetisyen Nagehan Afşar, kahve içmeden ve kafein tüketmeden zinde uyanmanın 5 formülünü paylaştı.

Kafein içeriğine dair genel bilgi veren Afşar “Kafein birçok bitkinin kök, yaprak veya meyvesinde bulunan bir içeriktir. En çok bilinen kaynakları ise kahve çekirdeği, kakao, çay yaprakları ve kola tohumudur. Kafein en çok kahvenin içerisinde yer aldığından, kahve ile özdeşleşmiş durumdadır. Kafein ayrıca yiyecek ve içeceklerin içerisine eklenebilen bir içeriktir. Vücudumuzda emiliminin büyük bir çoğunluğunun ince bağırsakta olduğu ve sinir sistemimizi uyarıcı etkilere sahip olduğu da bilinmektedir” açıklamasında bulundu.

“Günümüzde kafein tüketiminin zevk amaçlı veya vücudu uyarıcı, canlandırıcı etkisinden dolayı tercih edildiğini gözlemliyoruz. Bu sebeple bireylerin kafein içerikli yiyecek ve içecek tüketmelerinin olumlu etkileri gözlemlenebileceği gibi bazı olumsuz yan etkileri de olabilmekte” ifadelerini kullanan Diyetisyen Nagehan Afşar, kafein tüketiminin kontrollü düzeyde olması halinde sağlık üzerine birçok olumlu etkisi bulunduğunun da altını çizdi.

Fazla tüketimi sakıncalı..

“Günlük ortalama 300 mg kafein, yetişkinler için güvenli doz kabul edilmektedir. Bu yaklaşık 3-4 fincan kahve veya 5-6 büyük bardak çay tüketimine denk gelmektedir” açıklamasında bulunan Diyetisyen Nagehan Afşar, kafeinin fazla tüketimi halinde oluşabilecek olumsuzluklardan da bahsetti. Afşar “Kafein, fazla tüketimi halinde kalp çarpıntısı, sinirlilik veya uyku problemlerine sebep olabilmektedir. Bu etki kişiden kişiye değişebildiği gibi tüketilen besinin içeriği veya hazırlanış şekilleri de bu değişikliğe sebep olabilmektedir. Hatta bazı türev ilaçlar ile etkileşime girerek etkinlik düzeyini değiştirmektedir” ifadelerini kullandı.

Kafein tüketiminin, kişinin gelişim sürecindeki etkilerinden bahseden Diyetisyen Nagehan Afşar “Adölesan (ergenlik) çağında tüketilecek kafeinin içeriğinin genellikle asitli içeceklerden gelmesi, büyüme ve gelişme sürecini etkilemekte, vücut ağırlığının kontrolünde bozulmalara sebep olabilmektedir” dedi.

Kafein içermeyen ama kişiyi zinde tutup ve mutluluk verecek 5 formülden bahseden Nagehan Afşar, önerilerini şu şekilde sıraladı;

Su Tüketimi

Su tüketiminin önemini belirten Diyetisyen Nagehan Afşar “Güne su alımı ile başlayan bir kişi bedeni için gerekli olan hidrasyonu sağlamaktadır. Yeterli su tüketimi sağlamak, bedenimizde oluşabilecek yorgunluk hissini azaltarak organlarımıza uyanma mesajını iletmektedir. Tükettiğimiz suyu mevsim meyveleri dilimleyerek daha aromalı ve sağlıklı hale getirmek de mümkün” dedi.

Hafif Kahvaltı

“Güne enerjik başlamamız için bedenimize ihtiyacı olan enerjiyi sağlamamız gerekmektedir. Fakat kahvaltı içeriğinde kızartmalar, ilave şeker içeren unlu mamuller veya paketli hazır gıdaların bulunması anlık enerji ve tokluk oluşturmalarına sebep olur” açıklamasında bulunan Afşar, bu durumun ilerleyen saatlerde daha yüksek yorgunluk ve uyku haline sebep olabileceğini söyledi. “Bu sebeple yapacağınız hafif ve besin değeri yüksek bir kahvaltı ile gün içerisinde daha zinde olmanız mümkün” diyerek kahvaltının zinde olmadaki önemini vurguladı.

Kokular

“Etkisi kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte, bazı koku türlerinin sabah daha zinde uyanmanıza veya gün içerisindeki yorgunluğu azaltabileceğine dair sonuçlar gözlemlenmiştir” ifadelerini kullanan Diyetisyen Nagehan Afşar “Taze nane, limon kabuğu rendesi, biberiye veya karanfil kokularının canlandırıcı etkilerinden faydalanabilirsiniz.

Nefes Egzersizleri

“Sabah erken saatlerde iş yoğunluğunuz dolayısıyla egzersiz için vakit bulamayabilirsiniz. Fakat gün içinde yapacağınız solunum egzersizleri, dolaşımdaki oksijenlenmeyi arttırdığı için bedeninizi uyararak daha zinde olmanıza yardımcı olabilir” diyen Nagehan Afşar “Uzun, derin nefesler sizin daha konsantre ve zinde olmanızı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Uyku

Uykunun gün boyu zinde olmak üzerinde etkisinin büyük olduğunun altını çizen Diyetisyen Nagehan Afşar “Tabi ki zinde bir gün geçirebilmenin en temel etkenlerinden birisi de yeterli ve kaliteli bir uykudur. Günümüzde yoğun stres, obezite teknoloji veya diğer faktörlere çok fazla maruz kalmamızdan kaynaklı olarak yeterli ve kaliteli bir uyku sağlayamamaktayız. Uyku kalitenize ekstra özen göstererek hem gün içerisinde zinde kalabilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz” dedi.

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