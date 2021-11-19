19 Kas 2021 - 22:09- Magazin G: 19 Kas 2021 - 22:10

Buse İskenderoğlu: "İstediğim gibi giyinirim"

ABONE OL Google News Sayfamız

Ümit Collection defilesinde podyuma çıkan Buse İskenderoğlu, defile sonrası yaptığı açıklamada "Yoga yaptım diye haksız yere linç yedim"
Buse İskenderoğlu: "İstediğim gibi giyinirim" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ümit Collection defilesinde podyuma çıkan Buse İskenderoğlu, defile sonrası yaptığı açıklamada "Yoga yaptım diye haksız yere linç yedim" dedi.

Ümit Collection 2022 kreasyonları, İzmir Fuarı'nda düzenlenen defile ile tanıtıldı. Koreografisini Akif Örük'ün yaptığı defilede, aralarında Buse İskenderoğlu, Elif Ece Uzun ve Wilma Elles gibi ünlü isimlerin de olduğu mankenler, zarif tasarımlarla podyuma çıktılar.

Defile sonrası konuşan Buse İskenderoğlu, "Geçenlerde Sait Halim Paşa Yalısı'nda yoga etkinliğine katıldım diye linç yedim. Alt tarafı yoga. Tarihi yalıda neden yoga yapıyorsun dediler. Orada bir sürü etkinlik yapılıyor. Bir de giyimime kuşamıma tepki gösteriyorlar. Açık giyiniyorsun diyorlar. Benim tarzım bu istediğim gibi giyinirim" dedi.

"EVLİLİKLE DAHA DA ÖZGÜRLEŞECEĞİZ"

Defilede yer alan Elif Ece Uzun da, TBMM'de hazırlanan evlilik ehliyeti ile konuştu. Daha önce evlenip boşanan Uzun "Bu olayı çok destekliyorum. İnsanlar özgürlüğümüz engellenecek diyorlar. Bence doğru evlilikle daha da özgürleşeceğiz" dedi.

19 Kas 2021 - 22:09 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Simge, Ankara Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluşuyor mask
Simge, Ankara Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluşuyor
Brand week İstanbul Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Engin Akyürek ile coştu mask
Brand week İstanbul Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Engin Akyürek ile coştu
Tuğba Ekinci, canlı yayında Cem Yılmaz'a 'turşu' dedi! mask
Tuğba Ekinci, canlı yayında Cem Yılmaz'a 'turşu' dedi!
Fatih Ürek performansıyla ayakta alkışlandı mask
Fatih Ürek performansıyla ayakta alkışlandı
Merve Özbey'den takdir toplayan davranış mask
Merve Özbey'den takdir toplayan davranış
Eşi kocasını kiraladı! İşinde Patlama Oldu.... mask
Eşi kocasını kiraladı! İşinde Patlama Oldu....
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status