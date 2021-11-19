Buse İskenderoğlu: "İstediğim gibi giyinirim"

Ümit Collection defilesinde podyuma çıkan Buse İskenderoğlu, defile sonrası yaptığı açıklamada "Yoga yaptım diye haksız yere linç yedim" dedi.

Ümit Collection 2022 kreasyonları, İzmir Fuarı'nda düzenlenen defile ile tanıtıldı. Koreografisini Akif Örük'ün yaptığı defilede, aralarında Buse İskenderoğlu, Elif Ece Uzun ve Wilma Elles gibi ünlü isimlerin de olduğu mankenler, zarif tasarımlarla podyuma çıktılar.

Defile sonrası konuşan Buse İskenderoğlu, "Geçenlerde Sait Halim Paşa Yalısı'nda yoga etkinliğine katıldım diye linç yedim. Alt tarafı yoga. Tarihi yalıda neden yoga yapıyorsun dediler. Orada bir sürü etkinlik yapılıyor. Bir de giyimime kuşamıma tepki gösteriyorlar. Açık giyiniyorsun diyorlar. Benim tarzım bu istediğim gibi giyinirim" dedi.

"EVLİLİKLE DAHA DA ÖZGÜRLEŞECEĞİZ"

Defilede yer alan Elif Ece Uzun da, TBMM'de hazırlanan evlilik ehliyeti ile konuştu. Daha önce evlenip boşanan Uzun "Bu olayı çok destekliyorum. İnsanlar özgürlüğümüz engellenecek diyorlar. Bence doğru evlilikle daha da özgürleşeceğiz" dedi.