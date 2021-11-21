Mamak’ta çocuklarla zumba dansı

Mamak Belediyesi, çocuklarla zumba dansı etkinliği başlattı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda, Salı-Perşembe ve Cumartesi-Pazar günleri gerçekleşen zumba dersine 2010 ve 2017 yılı doğumlu çocuklar katılabiliyor. Düzenli hareket ve egzersizin çocukların, sağlıklı gelişimini olumlu yönde etkilediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Başlattığımız Zumba dansı etkinliği ile çocuklarımız hem eğleniyor hem de sporla buluşuyorlar” dedi.
Çocuklarımızı eğlendirerek spor bilincini aşılıyoruz
Gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olmaları ve çocuklara spor bilincini aşılamak adına sporsal faaliyetlere önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Teknolojik araçlar çocuklarımızın hareketsiz kalmalarına yol açıyor. Zumba etkinliğiyle çocuklarımızın görsel hafızasını kuvvetlendirip, kas gelişimini destekliyoruz. En önemlisi de çocuklarımızı eğlendirerek ve mutlu ederek egzersiz yapmalarını sağlıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.