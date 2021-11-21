21 Kas 2021 - 11:40- Belediyeler G: 21 Kas 2021 - 11:41

Mamak’ta çocuklarla zumba dansı

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Ankara Mamak Belediyesi, çocuklarla zumba dansı etkinliği başlattı.
Mamak’ta çocuklarla zumba dansı mask
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Mamak Belediyesi, çocuklarla zumba dansı etkinliği başlattı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda, Salı-Perşembe ve Cumartesi-Pazar günleri gerçekleşen zumba dersine 2010 ve 2017 yılı doğumlu çocuklar katılabiliyor. Düzenli hareket ve egzersizin çocukların, sağlıklı gelişimini  olumlu yönde etkilediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Başlattığımız Zumba dansı etkinliği ile çocuklarımız hem eğleniyor hem de sporla buluşuyorlar” dedi.

 Çocuklarımızı eğlendirerek spor bilincini aşılıyoruz

Gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olmaları ve çocuklara spor bilincini aşılamak adına sporsal faaliyetlere önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  “Teknolojik araçlar çocuklarımızın hareketsiz kalmalarına yol açıyor. Zumba etkinliğiyle çocuklarımızın görsel hafızasını kuvvetlendirip, kas gelişimini destekliyoruz. En önemlisi de çocuklarımızı eğlendirerek ve mutlu ederek egzersiz yapmalarını sağlıyoruz” dedi. 
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21 Kas 2021 - 11:40 - Belediyeler

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