Ankara İkinci Baharlarda sinema günleri başladı

Ankara Yenimahalleliler vizyon filmlerinde buluşuyor. İkinci baharlarını yaşamak, kültürel ve sosyal aktivitelerle hayatına renk katmak isteyen Yenimahalleliler, Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri’ni tercih ediyor. Her gün ayrı bir etkinlikle, yeni dostluklar kuran İkinci Bahar üyeleri bu kez de vizyon filmlerinde buluşuyor.

İlk olarak; Karşıyaka İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nden 50’ye yakın üye, Podium AVM’de Yönetmenliğini Sadullah Şentürk, senaristliğini Hakan Haksun’un üstlendiği, Yavuz Bingöl, Fikret Kuşkan ve Kıvanç Aktan gibi sevilen oyuncuların rol aldığı “Akif” adlı filmi izledi. Yenimahalleliler, 2021 yapımı filmde; halkın kurtuluş mücadelesi sürerken Mustafa Kemal’in çağrısı üzerine 13 yaşındaki oğluyla birlikte yola çıkan Mehmet Akif’in Ankara’ya doğru ilerlerken başına gelen olaylar ve Ersoy’a İstiklal Marşı’nı yazdıran tarihi süreci keyifle seyretti.

Gazi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi üyeleri ise Armada AVM’de “Af” isimli filmde buluştu. Dram türündeki filmde ikinci bahar sakinleri, dağ köyünde ağaç ticareti yaparak ailesinin geçimini sağlayan otoriter bir adamın baskıcı ve adaletsiz davranışları karşısında ailesiyle yaşadığı büyük bir krizi izledi.

Öte yandan Serhat, Ata, Yenimahalle ve Turgut Özal İkinci Bahar Dayanışma Merkezi üyeleri ise farklı salonlarda farklı vizyon filmleri izlemek için bir araya gelecek.

Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz

Yenimahalle Belediyesi olarak yaşlı dayanışma merkezlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu hizmet aynı zamanda sosyal devlet anlayışına da uygun bir hizmet. Emekli olan ya da yaşı ilerlemiş olan hemşerilerimizin bir kenara atıldıkları hissini yaşamamaları ve güzel vakit geçirmelerini istedik. Bu merkezlerimizde bir araya gelen hemşerilerimiz hem birlikte hoşça vakit geçiriyorlar hem de düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle bir araya gelerek kaynaşıyorlar” dedi.