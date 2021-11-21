Ankara'da Gaziantep'in Zahire Evi'ne yoğun ilgi

Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde (Tam Bana Göre Festival) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Zahire Evi” standı ile kentin yöresel lezzetleri ve ürünlerini gençlere tanıtıyor.
Gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına giren Gaziantep Mutfağı’nın unutulmaya yüz tutmuş tatlarını yeniden tanıtmak ve üretmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve kadın istihdamını hedefleyen “Zahire Evi”, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen gençlik festivalinde gençlerin ağızlarında eşsiz bir tat bıraktı.
140 yöresel ürünün sergilendiği stantta, ziyaretçilere hem ürünlerin yapım aşaması anlatılıyor hem de tatlara bakma imkânı sundu.
Gençleri ağırlayan Zahire Evi, ünü şehir sınırlarını açmış yöresel ürünleri merak edenlerin uğrak mekanı oldu. Ziyaretçiler stantta en çok acı ve tatlı salçanın yapımını merak ederken, Antep fıstığı hakkında sorular sordu.
Öte yandan sumak ve haylan kabağı reçeli en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.