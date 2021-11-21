21 Kas 2021 - 11:51- Yaşam G: 21 Kas 2021 - 11:52

Yurtta bugün hava nasıl olacak?

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Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Kahramanmaraş, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
Yurtta bugün hava nasıl olacak? mask
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Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Kahramanmaraş, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

21 Kas 2021 - 11:51 - Yaşam

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