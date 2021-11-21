Defne Samyeli Kızı Eren Talu'nun 25 yaşını kutladı: " Sen Benim Bebeğimsin"

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, 25 yaşına bastı.

Defne Samyeli, kızı Deren Talu'nun doğum gününü İstanbul Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı. Gecede Deren Talu ile birlikte kamera karşısına geçen Defne Samyeli, o anları Instagram hesabından yayınladı.

Mini elbisesiyle dikkat çeken Samyeli, paylaşımında “Benim canım kızım, ilk aşkım... Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

25’inci yıla özel iddialı bir elbise tercih eden Deren Talu ise “Annem...” sözleriyle yanıt verdi.