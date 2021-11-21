Ankara Büyükşehir Meclis Üyeleri Türk Tarih Müzesi'nde

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Etimesgut Belediyesi tarafından hizmete açılan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret ettiler.

Ziyarete Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, büyükşehir meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin meclis üyeleri katıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel müzeyi gezdirerek müclis üyelerine bilgi verdi.

Demirel, müzenin Ankara'ya büyük bir değer kattığını vurgulayarak, "Açılışını yaptığımız 29 Ağustos tarihinden bugüne müzemizi 200 bine yakın insanımız ziyaret etti. Hergün binlerce ziyaretçimiz, Türk tarihini resim, heykel, rölyef ve bilgi panolarıyla anlattığımız müzemizi görmeye geliyor. Meclis üyelerimizi de müzemiz de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

Demirel, müzenin içeriği ve yapılış amacı hakkında da meclis üyelerini bilgilendirdi. Müzede 206 heykelin yer aldığını ve bu heykellerin belediyenin kurduğu heykel atölyesinde yapıldığını kaydeden Demirel, 60 bin metre kare alana sahip müzenin maliyetinin de 50 milyon TL civarında olduğunu söyledi.

Meclis üyelerinin görüş ve önerİlerini alan Demirel tüm meclis üyelerine ziyaretleri, görüş ve önerileri için teşekkür etti. Meclis üyeleri müzenin Türk Otağı'nda bir süre sohbet ettikten sonra müzeden ayrıldılar.