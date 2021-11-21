21 Kas 2021 - 16:05- Dünya G: 21 Kas 2021 - 16:06

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dünya bu zalimliğe dur demeli"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabınddan yaptığı paylaşımda, Yunanistan güçlerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı muameleyi "ahlaksızlık ve zalimlik" olarak nitelendirdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dünya bu zalimliğe dur demeli" mask
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabınddan yaptığı paylaşımda, Yunanistan güçlerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı muameleyi "ahlaksızlık ve zalimlik" olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor" dedi.

"Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar" diyen Çelik, paylaşımında, "Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terkediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar tv’lerde yayınlanıyor" ifadelerini kullandı.

21 Kas 2021 - 16:05 - Dünya

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