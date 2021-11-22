22 Kas 2021 - 13:17- Belediyeler G: 22 Kas 2021 - 13:19

Sincan belediyesi 177 noktada ücretsiz wi-fi hizmeti sunuyor

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Ankara Sincan Belediyesi, ilçeyi internet ağları ile örmeye devam ediyor. Ücretsiz Wi-Fi hizmetini 177 noktaya taşıdı. Bu sayede kablosuz internetten günde yaklaşık 4 bin 500 kişi faydalanıyor.
Sincan belediyesi 177 noktada ücretsiz wi-fi hizmeti sunuyor mask
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Sincan Belediyesi, ilçeyi internet ağları ile örmeye devam ediyor. Ücretsiz Wi-Fi hizmetini 177 noktaya taşıdı. Bu sayede kablosuz internetten günde yaklaşık 4 bin 500 kişi faydalanıyor.

Sincan Belediyesi, ücretsiz internet hizmetinin kapsamını genişletti. Vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak, ülke-dünya gündemini güvenli ve ücretsiz olarak takip edebilmelerini sağlamak, eğitime destek olabilmek amacıyla Sincan genelinde oluşturulan ücretsiz internet noktalarının sayısı 177’ye yükseltti.

Vatandaşlar parklar, millet kıraathaneleri, konaklar ve belediye hizmet binalarından internete girebiliyor. Bacı, Çiçektepe, Esenler, Girmeç, Türkobası, Ücret Mahallerinde de vatandaşlar bu hizmetten yararlanıyor.

Sincanlılar akıllı telefonlar ve taşınabilir bilgisayarlar aracılığıyla ücretsiz internete bağlanıp her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyor.

Bağlanmak İçin Cep Telefonu Numarası Yeterli

İnternet hizmetinden yararlanmak ise oldukça kolay. Dizüstü bilgisayar ya da cep telefonu ile "SINCAN_BEL" isimli ağa bağlanarak kendini karşılayan ara yüze cep telefonu numarası yazılarak cep telefonuna gelen şifre ile internet hizmetinden yararlanılıyor.

Sincan Belediyesinin kamera ve internet hizmeti, vatandaşın takdirini topluyor. Uygulamayı ilçedeki pek çok parka yerleştiren Sincan belediyesi, teknik olarak mümkün olan her parkı kamera ve internetle buluşturmayı hedefliyor.

22 Kas 2021 - 13:17 - Belediyeler

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