22 Kas 2021 - 13:19- Belediyeler G: 22 Kas 2021 - 13:20

Mamak'ta Bilim Rüzgarı esti

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Bilim ve teknolojinin yeni yüzü Mamak Füzyon, çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.
Mamak'ta Bilim Rüzgarı esti mask
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Bilim ve teknolojinin yeni yüzü Mamak Füzyon, çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Mamak Belediyesi bünyesinde, Mamak’ta bilim ekosisteminin canlandırılması vizyonuyla kurulan Ar-Ge Müdürlüğü’nün Ulusal Bilim Olimpiyatları sınavlarına yönelik Olimpiyat Takımı seçme sınavı gerçekleştirildi.

Mamak'lı genç bilim insanlarının yoğun bir katılım sağladığı sınavda Matematik ve Fizik Bilim  Olimpiyat Takımları'na seçilecek öğrenciler, Füzyon Olimpiyat Bursiyeri olarak Mamak Belediyesince desteklenecekler. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı yazılı sınavdan olimpiyat yeterliliğine sahip olduğu belirlenen bursiyerler, 1 Ocak'ta Ulusal Bilim Olimpiyatları'na hazırlık eğitimlerine başlayacak.

 Füzyon Mamak’ın geleceğe açılan kapısı olacak

Mamak Füzyon Olimpiyat Takımı’nın yerel yönetimlerde yepyeni bir ideali hayata geçireceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Teknoloji ve bilime çok önem veriyoruz. Gençlerimizin dinamik gücünün farkındayız ve burada yaptığımız çalışmalarla,  Ar-Ge Müdürlüğümüz Mamak’ın geleceğe açılan kapısı olacak” dedi.

22 Kas 2021 - 13:19 - Belediyeler

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