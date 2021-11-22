Keçiören belediyesi gençlere dopdolu 6 gün sundu

Keçiören Belediyesi tarafından ‘Tam Bana Göre Festival’de açılan stant ve oyun alanları gençlere 6 gün boyunca dopdolu unutulmaz anlar yaşattı. Çeşitli yarışlarla sürpriz hediyelerin verildiği stant ve oyun alanları eğlencenin önemli adresi oldu.

Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivalin son gününde Keçiören Belediyesi stant ve oyun alanlarını tek tek ziyaret eden ve çocuklara cam fanusta balık hediye eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzenlediği ve Türkiye’nin birçok noktasından belediyenin katılım sağladığı Tam Bana Göre Festival gençlerimize dopdolu 6 gün yaşattı. Özellikle belediyemizin kurduğu stantlar festival alanının ilgi çeken oyun ve yarışlarına ev sahipliği yaptı. Gençlerimiz bu festivalde konser, sergi, atölye çalışması, VR etkinlik, etnospor, söyleşi ve konferans gibi birçok sportif-kültürel faaliyeti bir arada yaşama şansı buldu. Aynı zamanda ülkemizin zenginliklerini tanımak adına Türkiye`nin dört bir yanından gelen belediyelerimizin ortaya koyduğu kültür armonisi de gençlerimize önemli bir vizyon katmış oldu.” dedi.

Keçiören Belediyesi ‘Tam Bana Göre Festival’e kurabiye oyunu, teleskop, mini futbol sahası, survivor alanı, pedallı slot car, şişme dart, şans çarkı, yarış simülasyonu, robotik kodlama ve Keçikoop stant ve oyun alanlarıyla katılım sağladı. ​