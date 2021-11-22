Şebnem Schaefer 'Barbie' oldu

Ünlü model Jennifer Şebnem Schaefer (JSS) ‘Barbie’ oldu. Avusturyalı modacı Manuel Essl’in tasarımlarıyla, Hollandalı fotoğrafçı Jerry Stolwijk’e poz veren güzel modelin saç ve makyajını Onur Marangoz yaptı. Konsepte uygun olarak The Land of Legends’ta gerçekleşen çekimler renkli görüntülere sahne oldu.
Çekimle ilgi açıklamalarda bulunan manken Şebnem Schaefer, "Zaten küçüklüğümden beri bana hep Barbie derlerdi. Hoşuma da giderdi açıkçası, iş gereği de olsa sonunda gerçek oldu. Yıllar önce Çin’de, benim de oyuncak versiyonumu üretmişlerdi. İmzalı fotoğrafımı isteyen Çinlilerden çok sayıda mail ve mektup alıyordum. Çok şaşırmıştım ve isteklere hep cevap vermiştim, ama bir yerden sonra da başa çıkamayıp göndermeyi bırakmıştım’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.