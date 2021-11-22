Şebnem Schaefer 'Barbie' oldu

Ünlü model Jennifer Şebnem Schaefer (JSS) ‘Barbie’ oldu. Avusturyalı modacı Manuel Essl’in tasarımlarıyla, Hollandalı fotoğrafçı Jerry Stolwijk’e poz veren güzel modelin saç ve makyajını Onur Marangoz yaptı. Konsepte uygun olarak The Land of Legends’ta gerçekleşen çekimler renkli görüntülere sahne oldu.

Çekimle ilgi açıklamalarda bulunan manken Şebnem Schaefer, "Zaten küçüklüğümden beri bana hep Barbie derlerdi. Hoşuma da giderdi açıkçası, iş gereği de olsa sonunda gerçek oldu. Yıllar önce Çin’de, benim de oyuncak versiyonumu üretmişlerdi. İmzalı fotoğrafımı isteyen Çinlilerden çok sayıda mail ve mektup alıyordum. Çok şaşırmıştım ve isteklere hep cevap vermiştim, ama bir yerden sonra da başa çıkamayıp göndermeyi bırakmıştım’ dedi.