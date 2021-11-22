22 Kas 2021 - 23:15- Yaşam G: 22 Kas 2021 - 23:16

Ankara'da kadınlar istediği yerde inebilecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO otobüsleri kullanan kadınlar saat 19:00'dan sonra istedikleri yerde inebilecek.
Ankara'da kadınlar istediği yerde inebilecek mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO otobüsleri kullanan kadınlar saat 19:00'dan sonra istedikleri yerde inebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Kadınlara korkusuz adımlar borçluyuz" başlığıyla açıklama yaptı. Başkan Yavaş, paylaşımında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO otobüslerini kullanan kadınların saat 19.00'dan sonra istedikleri yerde inebileceklerini duyurdu.

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22 Kas 2021 - 23:15 - Yaşam

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