Mamak evinde Antalya’ya geçit vermedi

Türkiye Basketbol Ligi 8. hafta kapanış mücadelesinde HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 85-80 galibiyetle ayrıldı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlıarda, Chance Comache 18 sayı-11 ribaund, Deniz Genç 15 sayı-6 asist, Marlain Veal 14 sayı-7 ribaund-11 asist ile skora en çok katkı veren oyuncular oldu.
Maçın kaderini 3’lükler belirledi
Karşılaşmaya 5-0’lık seri ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’na konuk ekip cevap vermekte gecikmedi ve kısa sürede skora denge getirdi. Maçtaki temposunu hiç düşürmeyen Yeşil-Beyazlılar tekrar reaksiyon göstererek bu çeyreği 26-20 önde bitirmeyi başardı. İkinci çeyreğe etkili başlayan konuk ekip yakaladığı 8-0’lık seri ile maçta ilk defa öne geçmeyi başardı. Veal ve Ömer'le cevap veren Yeşil-Beyazlılar skor üstünlüğünü tekrar eline aldı. Son bölümde yine rakibine yetişen konuk ekip son saniye basketiyle öne geçti ve çeyreği 43-42 ile tamamlamayı başardı. Tecrübeli oyuncu Melih ile üçüncü çeyreğe yayın gerisinden iyi başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı kısa sürede üstünlüğü tekrar eline geçirdi. 3. periyodun bitimine 5 dakika kala yayın gerisinden bulduğu sayı ile farkı çift hanelere çıkartan Yeşil-Beyazlılar, bu periyodu 69-59 önde tamamlamayı başardı. Son çeyrekte konuk ekip hücumda iyi işler çıkarsa da rakibine yetişmekte zorlandı ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 85-80 galibiyetle ayrıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.