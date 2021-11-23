23 Kas 2021 - 11:11- Spor G: 23 Kas 2021 - 11:12

Mamak evinde Antalya’ya geçit vermedi

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Türkiye Basketbol Ligi 8. hafta kapanış mücadelesinde HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 85-80 galibiyetle ayrıldı.

Mamak evinde Antalya’ya geçit vermedi mask
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Türkiye Basketbol Ligi 8. hafta kapanış mücadelesinde HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 85-80 galibiyetle ayrıldı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlıarda, Chance Comache 18 sayı-11 ribaund, Deniz Genç 15 sayı-6 asist, Marlain Veal 14 sayı-7 ribaund-11 asist ile skora en çok katkı veren oyuncular oldu.

Maçın kaderini 3’lükler belirledi

Karşılaşmaya 5-0’lık seri ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’na konuk ekip cevap vermekte gecikmedi ve kısa sürede skora denge getirdi. Maçtaki temposunu hiç düşürmeyen Yeşil-Beyazlılar tekrar reaksiyon göstererek bu çeyreği 26-20 önde bitirmeyi başardı. İkinci çeyreğe etkili başlayan konuk ekip yakaladığı 8-0’lık seri ile maçta ilk defa öne geçmeyi başardı. Veal ve Ömer'le cevap veren Yeşil-Beyazlılar skor üstünlüğünü tekrar eline aldı. Son bölümde yine rakibine yetişen konuk ekip son saniye basketiyle öne geçti ve çeyreği 43-42 ile tamamlamayı başardı. Tecrübeli oyuncu Melih ile üçüncü çeyreğe yayın gerisinden iyi başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı kısa sürede üstünlüğü tekrar eline geçirdi. 3. periyodun bitimine 5 dakika kala yayın gerisinden bulduğu sayı ile farkı çift hanelere çıkartan Yeşil-Beyazlılar,  bu periyodu 69-59 önde tamamlamayı başardı. Son çeyrekte konuk ekip hücumda iyi işler çıkarsa da rakibine yetişmekte zorlandı ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 85-80 galibiyetle ayrıldı.

23 Kas 2021 - 11:11 - Spor

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