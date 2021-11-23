23 Kas 2021 - 11:47- Magazin G: 23 Kas 2021 - 11:48

Özge Ulusoy'dan gelinlik şovu! Görenler Hayran Kaldı...

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İzmir İF Wedding fuarında son olarak Wedding Style dergisinin 15.yılı nedeniyle düzenlenen defilede gelinlik giyen Özge Ulusoy, 3 günde 45 gelinlik giyerek rekor kırdı.
Özge Ulusoy'dan gelinlik şovu! Görenler Hayran Kaldı... mask
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İzmir İF Wedding fuarında son olarak Wedding Style dergisinin 15.yılı nedeniyle düzenlenen defilede gelinlik giyen Özge Ulusoy, 3 günde 45 gelinlik giyerek rekor kırdı.

Ünlü manken Özge Ulusoy, İzmir’de düzenlenen İF Wedding'de 3 günde 45 gelinlik giydi. İzmir Fuar alanında gerçekleştirilen Nalan Oğuz’un ev sahipliği yaptığı Wedding Style Show’da 20 firmanın gelinlik ve abiye kıyafetleri davetlilerin beğenisine sunuldu.

Özge Ulusoy, gelinlik şovunun son gününde Wedding Style dergisinin 15 yılı nedeniyle düzenlenen defilede gelinlik giydi. İzmir’de kaldığı 3 gün boyunca 45 gelinlik giyen Özge Ulusoy bir rekora imza atarken podyumda göz kamaştırdı.

23 Kas 2021 - 11:47 - Magazin

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