Sağanak yağış ve kar geliyor! Ankara'ya ne zaman kar yağacak 2021...

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurdun tamamı yarın yağışlı havanın etkisine giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu ile güneydoğusunda sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeyinde kar şeklinde olacağı kaydedildi.
Son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu ile Ş.Urfa, Mardin ve Batman dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kıyı ve Kuzey Ege'de, yarın Ege, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, K. Maraş, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.