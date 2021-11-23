23 Kas 2021 - 20:16- Yaşam G: 23 Kas 2021 - 20:17

Sağanak yağış ve kar geliyor! Ankara'ya ne zaman kar yağacak 2021...

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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurdun tamamı yarın yağışlı havanın etkisine giriyor.

Sağanak yağış ve kar geliyor! Ankara'ya ne zaman kar yağacak 2021... mask
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurdun tamamı yarın yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu ile güneydoğusunda sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeyinde kar şeklinde olacağı kaydedildi.

Son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu ile Ş.Urfa, Mardin ve Batman dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kıyı ve Kuzey Ege'de, yarın Ege, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, K. Maraş, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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23 Kas 2021 - 20:16 - Yaşam

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