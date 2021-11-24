24 Kas 2021 - 13:04- Magazin G: 24 Kas 2021 - 13:05

Tim Roth'un, Sarp Apak'a 'Hayır' cevabı! Sarp Apak Kimdir?

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Oyuncu Meriç Aral ve Efe Tunçer'in, terapi günleri sonrası sohbetlerinden ilhamla yapmaya başladıkları ve adını film noir’a duydukları sevgiden alan podcast serisi 'Teras Noir'ın Zorlu PSM YouTube kanalındaki programına bu hafta Sarp Apak konuk oldu.
Tim Roth'un, Sarp Apak'a 'Hayır' cevabı! Sarp Apak Kimdir? mask
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Oyuncu Meriç Aral ve Efe Tunçer'in, terapi günleri sonrası sohbetlerinden ilhamla yapmaya başladıkları ve adını film noir’a duydukları sevgiden alan podcast serisi 'Teras Noir'ın Zorlu PSM YouTube kanalındaki programına bu hafta Sarp Apak konuk oldu.

Meriç Aral ve Efe Tunçer'in Youtube kanalına konuk olan ve sosyal medyada çok dayak yediğini dile getiren Sarp Apak, "Mesela bir diziye giriyorum hep en sevilen karakterin yerine giriyorum. Üç ay filan sosyal medyada dayak yiyorum. Avrupa Yakası’nda Şesu’nun, Kavak Yelleri’nde Efe’nin yerine girdim. En sevilen karakterler hep" ifadelerini kullandı.

Venedik Film Festivali'nde başına gelen komik olaydan bahseden ünlü oyuncu Sarp Apak, "Venedik Film Festivali’nde hayranı olduğum
Tim Roth’u görünce az ingilizcem, kocaman özgüvenimle karşısına gidip fotoğraf çektirebilir miyiz? dedim ve hayır, teşekkürler yanıtını alınca nasıl afalladım. Yanımda da Öner Erkan vardı ve ne yapsam o an o utançtan kurtulamadım. Yetmiyormuş gibi ertesi gün de önünde takılıp düştüm. Sanırım festivaldeki en garip kişi olmuştum onun için" diyerek stüdyodaki herkesi kahkahalara boğdu.

24 Kas 2021 - 13:04 - Magazin

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