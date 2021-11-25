Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Engellilerle bowling oynadı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen engelliler bowling turnuvasına katıldı. Engellilerle bowling oynayan Demirel, atış yapan engellilere de yardımcı oldu.

Engelliler Demirel'e büyük ilgi gösterirken Demirel de engelli ve aileleriyle sohbet etti.

Demirel engellilerin daha çok sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "İstiyoruz ki engellilerimiz 4 duvar arasında kalmasın, hayata karışsın, gülsün eğlensin, yaşamları kolaylaşsın. Bu yönüyle birçok sosyal kültürel etkinlik düzenliyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz zaten bu yönüyle çok önemli rol üstleniyor, engelli ve ailelerimizin yaşamlarını kolaylaştırıyor. Onlar engelsiz bir yaşamın kapılarını açıyor. İnşallah bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecektir" dedi.