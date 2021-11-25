Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Engellilerle bowling oynadı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen engelliler bowling turnuvasına katıldı. Engellilerle bowling oynayan Demirel, atış yapan engellilere de yardımcı oldu.
Engelliler Demirel'e büyük ilgi gösterirken Demirel de engelli ve aileleriyle sohbet etti.
Demirel engellilerin daha çok sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "İstiyoruz ki engellilerimiz 4 duvar arasında kalmasın, hayata karışsın, gülsün eğlensin, yaşamları kolaylaşsın. Bu yönüyle birçok sosyal kültürel etkinlik düzenliyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz zaten bu yönüyle çok önemli rol üstleniyor, engelli ve ailelerimizin yaşamlarını kolaylaştırıyor. Onlar engelsiz bir yaşamın kapılarını açıyor. İnşallah bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecektir" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.