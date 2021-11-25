25 Kas 2021 - 10:21- Belediyeler G: 25 Kas 2021 - 10:22

Mamak Belediyesi sağlık yatırımlarına son sürat devam ediyor

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Sanattan spora birçok alanda yaptığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Mamak Belediyesi, sağlık yatırımlarına da son sürat devam ediyor.
Mamak Belediyesi sağlık yatırımlarına son sürat devam ediyor mask
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Mamak Belediyesi sağlık yatırımlarına son sürat devam ediyor. Sanattan spora birçok alanda yaptığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Mamak Belediyesi, sağlık yatırımlarına da son sürat devam ediyor.Teknolojik donanımıyla, birinci basamak sağlık hizmeti olan Boğaziçi Aile Sağlık Merkezi’nin proje çalışmaları tamamlandı.

Mahallenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan merkez, 2 kattan oluşacak. 638 metrekarelik alana inşası yapılacak olan merkezin içerisinde 5 adet muayene odası, acil müdahale odası, aile planlama odası, aşı bebek izleme odası, bekleme salonu, gebe izleme ve güvenlik hizmetleriyle tam teçhizat vatandaşın hizmetinde olacak.

 Mahalle sakinlerimizin yanı başına getiriyoruz

Mamaklı hemşehrilerin yaşam kalitesini yükseltmek adına sağlık yatırımlarına destek verdiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aile Sağlık Merkezleri ile hastanelerimizin yükünü hafifletiyor, sağlık hizmetini mahalle sakinlerimizin yanı başına getiriyoruz. En kısa zaman da ihalesine çıkacağımız Boğaziçi Aile Sağlık Merkezi’miz kıymetli hemşehrilerime şimdiden hayırlı olsun” dedi.

25 Kas 2021 - 10:21 - Belediyeler

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