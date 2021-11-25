Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Her öğretmen bir kaledir"

Keçiören Belediyesi ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programı Estergon Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda öğretmenlere hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her öğretmen bir kaledir. Tüm sektörlerde öğretmenlerin emeği ve fedakârlığı var. Atatürk diyor ki, ‘Gençler geleceğimizdir onları da yetiştiren öğretmenlerdir.’ Bugün farklı sektörlerde üretim yapabiliyorsak onların emeği ve fedakârlığı sayesindedir.” dedi.

Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören İlçe Milli Eğitim müdürü Ayhan Işık’ın katıldığı Öğretmenler Günün programına Keçiören’de görev yapan 500’den fazla öğretmen katıldı.

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Günümüzde ailelerin bir ya da iki çocuğu var ama sınıflarımızda 20-30 öğrenci bulunuyor. Aileler kendi çocukları ile zor ilgilenirken öğretmenlerimiz birçok çocuğumuzu geleceğe hazırlıyor. Öğretmenlerimiz sadece öğretmenlik yapmıyor aynı zamanda anne, baba, psikolog ve pedagog olarak da hizmet veriyorlar. Öğrencilerimizi nakış nakış işleyerek bir dantel gibi ortaya çıkarıyorlar. Bir de Türkiye’mizin en ücra köşelerinde görev yapan öğretmenlerimiz var. Onlar da ülkemizin geliştirmek için görev yapıyorlar. Bulundukları okulların boya, sıva ve diğer fiziki koşullarını iyileştirmek için çaba sarf ediyorlar. Hain PKK tarafından şehit edilen Aybüke öğretmenimiz de bayrağımızı dalgalandırmak için canla başla mücadele etmiştir. Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklar, sağlamlıkları diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok Keçiören’de görev yapan öğretmenlerin belediyeye ait spor tesislerinden ücretsiz faydalandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Estergon Kalemize ait mutfağımızdan öğretmenlerimiz yüzde 25 indirimli faydalanacak. Spor tesislerimiz ve yüzme havuzlarımız var. Keçiören’de görev yapan 8 bin 300 öğretmenimizin tamamı spor tesislerimizden ve yüzme havuzlarımızdan ücretsiz istifade ediyor. Etlik’teki Olimpik Yüzme Havuzunun eşi benzeri yok. Gençlik Spor Bakanımız çok çalışıyor, Keçiören’e de çok destek veriyor. Türkiye, en çok spor yatırımı yapılan dönemi yaşıyor. 1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı.”

Programda göreve yeni başlayan 4 öğretmen, Öğretmen Andını okudu. Kendi aralarında müzik grubu oluşturan öğretenler ise mini bir konser verdi.