Motiflerini kadınlar için işledi

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyündeki duvarları sanat eseri haline getiren Nuran Erden bu defa Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevinde kalan kadınlar ve çocuklar için duvar boyadı.
İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’nin Germiyan Köyünde 2014 yılında başladığı desen çizimleriyle dikkatleri üzerine çeken ve ünü ülke sınırlarını aşan Nuran Erden hünerlerini bu sefer Çankaya Belediyesi Sığınmaevinde gösterdi. Nuran Erden, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde şiddetten kaçan kadınların ve çocukların yaşadığı sığınmaevini rengarenk boyadı.
Yaşam mücadelesi veren kadınlar ve çocukları için umut ışığı olabilecek resimlerini yaparken büyük mutluluk duyduğunu belirten Erden, çiçek motiflerini kullandığı çizimlerini çocuklarla birlikte yaptı.
Trakya Üniversitesi Halıcılık Bölümü mezunu olan ve çizimlerinde klasik Türk motiflerini kullanan Erden, Sığınmaevinin duvarlarını süsleyen çizimlerin kadınlara ve çocuklara umut vermesini diledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.