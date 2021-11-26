Katar, FIFA Dünya Kupası'na hazırlanıyor

2022 FIFA Dünya Kupası’nın yapılacağı Katar’da bir yıllık geri sayım başladı. Katar Turizm, turnuva başlamadan önce açılacak olan 10 yeni otel ve turistik mekanı görücüye çıkardı.

2022 FIFA Dünya Kupası Katar öncesinde açılacak 10 yeni otel ve turistik mekanı tanıttı.

Katar Turizm, daha önce ülkedeki 100'den fazla otel ve apartın tanıtımını yapmıştı. Katar'ın turnuva kapsamında ağırlayacağı bir milyonu aşkın spor severe, hazırlık aşamasında bu turistik merkezlere, 12 ay içinde 40 tane daha eklenecek.

2022 yılı için taraftarlara çölde kamp yapmak, geçici bir süreliğine demir atan cruise gemisinden Doha'nın şehir siluetini izlemek gibi çok çeşitli ve yaratıcı seçenek sunuluyor. Katar, 28 gün sürecek olan turnuva boyunca kalması beklenen bir milyondan fazla futbol tutkunu için de 130 bin odaya kadar konaklama kapasitesi sunacak.

Katar Turizm'in Operasyon Direktörü Berthold Trenkel konuyla ilgili futbol taraftarlarını birbirinden farklı fevkalade konaklama seçenekleri beklediğini ifade ederek, "Ziyaretçilerimizin Katar'ın ve Orta Doğu'nun misafirperverliğini tatmasını ve Katar'a tekrar gelmeyi iple çekecekleri unutulmaz bir deneyim yaşamasını istiyoruz. Spor severlerin, futbol seyrinin yanı sıra Katar'ın turistik seçeneklerini keşfe çıkmasını öneriyoruz. Ülkenin yerel mutfağından müzelerine, kum tepelerinde gezintiden spa ve sahillerde gevşemeye; burada herkese hitap edecek bir şey var" diye konuştu.

Öte yandan, ülkede yeni tema parkların da açıldığı, 28 adet nefis kesici su kaydırağı ile ülkenin en büyük aqua parkı olan Desert Falls Water & Adventure Park da yer alıyor.

Mevcutta 180'den fazla tesisin yer aldığı Katar'da açılan her yeni otel ve turistik mekan, ülkenin portföyüne eşsiz tecrübeler katıyor.

Katar, suç oranları ve genel güvenlik bağlamında Numbeo tarafından istikrarlı bir biçimde dünyanın en güvenli ülkesi olarak gösteriliyor.