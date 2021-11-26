Beden uykuyu hissedince yatağa gidilmeli

Gün içindeki yaptığımız çoğu aktivitelerimiz, uykumuzla bağlantılı. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, kaliteli uyku için kaçınılması gereken davranışlara değindi ve tavsiyelerini paylaştı.

Basit kurallar ile uyku kalitesinin arttırmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Barış Metin, "Bu kurallardan biri düzenli uyku ve uyanıklık saatlerinin dengesini kurabilmektir. Yani uykuya geçiş ve uykudan uyanma saatinin günden güne çok ciddi fark etmemesi kaliteli bir uyku için önem taşıyor" dedi.

'KALİTELİ UYKU İÇİN TÜKETİLEN GIDALAR ÖNEMLİ'

Uzmanlar akşam saatlerine doğru yapılan uyku ve kestirme şeklindeki uykuları sağlıklı bulmuyor. Yine uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre gün

içerisinde, öğle vakitlerinde yarım saatlik yapılacak siestalar sağlıklı olabilir. Bunların yanında tüketilen gıdaların uyku için çok önemli olduğunu dile getiren Metin, "

Bunların başında sigara yer alıyor. Özellikle akşam saatlerinde içilen sigara, uyarıcı etki yaparak uykuya başlamayı geciktirebiliyor.

Uyumak için alkol alan birçok hasta var. Bu son derece tehlikeli ve yanlış. Alkol bir miktar uyumayı kolaylaştırsa da kişi, alkolün etkisi geçtiğinde uyanabiliyor ve alkol sayesinde uyunan uyku genellikle dinlendirici olmuyor" dedi.

'UYKU KOVALADIKÇA KAÇAR'

Prof. Dr. Barış Metin, "Uyku, kovaladıkça kaçan bir şeydir. Yani uyumak için ne kadar gayret edilse de uyku kişiden o kadar uzaklaşır. Uykunun kendiliğinden gelmesi gerekiyor. Uyku problemi yaşayan hastaların bir diğer yanlış davranışının da yatağa yattıktan sonra uykularının kendi istedikleri saatte gelmesini beklemeleri olduğunu söyleyebiliriz. Uyuyuncaya kadar bedenlerini yatakta kalmaya zorluyorlar. Beden uykulu hissedince yatağa gidilmeli" dedi.